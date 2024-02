Al ristorante col papà, la bambina di 11 anni mente sulla propria età per pagare meno il conto ma non convince: «Sembra una 22enne»

Molti ristoranti hanno almeno due tipi di menù diversi, vale a dire uno per bambini e uno per gli adulti. Questa divisione è generalmente giustificata dal fatto che i più giovani consumano minori quantità di cibo e non hanno un palato molto raffinato, motivo per cui i piatti che vengono offerti loro hanno sapori e preparazioni semplici: un piatto di pasta al pomodoro, il pollo con le patate e simili. Anche i prezzi, naturalmente, saranno minori dato che minore è il costo degli ingredienti.

Proprio la questione del costo ha spinto qualcuno a barare per pagare un conto più leggero.

Come? Mentendo, con naturalezza, sulla propria età: un papà ha ripreso la figlia 11enne mentre dice alla cameriera di avere solo 8 anni. La clip ha raccolto in poco tempo oltre 3 milioni di visualizzazioni e gli utenti hanno lodato la performance della bambina anche se credono sembri molto più grande.

Dushawn Thomas era al ristorante insieme alla figlia di 11 anni a gustarsi la cena. La ripresa inizia all'arrivo della cameriera al tavolo, un piatto in mano e il conto pronto. Il papà si rivolge alla donna e, riferendosi alla figlia, afferma: «È una bambina, una bambina, non un'adulta».

A quel punto, la cameriera si volta verso di lei e dopo un «no, no», come se fosse incredula rispetto alle parole dell'uomo, le chiede l'età. Con espressione genuinamente confusa e un po' sorpresa che qualcuno le abbia persino fatto la domanda, la bambina afferma: «Otto anni», ripetendolo poi una seconda volta. Alla fine, la cameriera cede e riprende il conto per sistemarlo, anche se continua a non sembrare molto convinta.

Sul video, pubblicato poi su TikTok, il papà scrive: «Adoro mia figlia, già sa cosa deve dire e ha solo 11 anni». Diversi utenti hanno trovato la scena divertente, così come le abilità recitative della bambina e il fatto che abbia mentito con estrema naturalezza. Molti, invece, fanno notare che ha esagerato: «8 anni? Pazzia», «Io avrei detto almeno 9, per essere credibile», «Sembra ne abbia 22...». Infine, qualcuno fa notare che tutta questa giostra è stata fatta per risparmiare si e no 3 euro.