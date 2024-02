«L'ultima paghetta di papà», il messaggio misterioso lasciato sulla banconota scatena la curiosità: la caccia al proprietario è virale

Una banconota apparentemente come tante altre e, proprio come tante altre, erogata da un semplice bancomat al momento del prelievo. Ancora una volta impariamo che le storie più incredibili possono nascondersi negli oggetti più semplici, di uso quotidiano, persino qualcosa di apparentemente così venale come i soldi.

Ignaro, il ragazzo ha concluso il prelievo e preso la banconota insieme alle altre.

Più tardi si è reso conto di una scritta lasciata nell'angolo in alto a sinistra. Infatti, una mano ha tracciato delle parole, affiancate da una data: «L'ultima paghetta ricevuta da papà, 11/05/20». Subito si intravede una famiglia, un padre e un figlio con le loro rispettive esistenze, problemi, affetti, connessioni, litigi, paci fatte e infine... uno scambio. L'ultimo.

Il ragazzo ha trovato quella banconota, ha visto quel messaggio, ha scoperto quella storia, e ora vuole cercare pian piano di ricostruirla per restituire quei soldi (che grazie a quei pochi segni, valgono ora molto di più) al legittimo proprietario.

Dopo aver scoperto il messaggio, Tuah Lim, il ragazzo che ha trovato la banconota, ha pubblicato un post sul suo account Facebook con una foto dei 50 ringgit malesi, vale a dire circa 10 euro, e il messaggio ben visibile. Sopra l'immagine, il giovane mette in chiaro il suo desiderio di cercare il proprietario, colui che ha scritto quelle misteriose parole.

Per aiutare nella ricerca, Tuah Lim spiega di essere entrato in possesso della banconota grazie a un ATM situato a Kuantan, a Pahang, e scrive: «Forse il proprietario originale la rivuole indietro». Subito, il post ha suscitato l'interesse di migliaia di persone che si sono mosse per far sì che il messaggio sia diffuso il più possibile.

Dal 20 febbraio, infatti, la foto ha raccolto 12mila condivisioni, quasi 10mila mi piace e centinaia di commenti di coloro che si dicono toccati dal messaggio sulla banconota. Come riporta TheStar, il ragazzo che ha trovato il messaggio ha dichiarato ai media locali di essere stato contattato da diverse persone da quando il suo post è diventato virale, ma «devo essere attento e identificare quello reale»

Poi, ha concluso dicendo che terrà la banconota finché non sarà tornato il vero e legittimo proprietario.