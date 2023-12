Francesca Sofia Novello a Diletta Leotta: «Il ritiro di Vale Rossi? Ci siamo rassicurati a vicenda»

Dopo l’esordio con Federica Pellegrini, prosegue “Mamma Dilettante 2” e nel secondo appuntamento del suo podcast Diletta Leotta incontra Francesca Sofia Novello. Nel salotto della speaker radiofonica e conduttrice, la compagna di Valentino Rossi racconta la sua esperienza di mamma della piccola Giulietta. «Ho scoperto di essere incinta di giovedì, ma non l’ho subito detto a Vale perché aveva una gara il weekend successivo – ricorda – La domenica però Valentino cade e quando si ritrova nella ghiaia decide istintivamente di ritirarsi dall’attività agonistica. Nella sua testa quello è stato il momento in cui ha deciso di ritirarsi. E così, quando la domenica sera è tornato a casa, mentre io gli confidavo del mio stato interessante, lui mi rivelava la sua decisione di smettere. Nello stesso momento ci siamo rassicurati a vicenda. Giulietta è poi nata il 4 marzo 2022, la domenica in cui iniziava il primo Mondiale della MotoGP senza Valentino Rossi. Vale ha guardato la prima gara lontano dalla pista con la bimba in braccio».

Immagini da ufficio stampa