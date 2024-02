«La mia amica non fa altro che mentire e inventare storie incredibili sulla sua vita per sembrare più interessante. Non la sopporto più»

L'amicizia fra donne è sempre così sincera? Come si fa a dire a una persona che si conosce da tanto tempo che è una bugiarda senza che si senta offesa? Un dilemma che per ora rimane aperto e sul quale una donna di 30 anni chiede consiglio per cercare una soluzione. La sua amica, che conosce da otto anni, non fa altro che mentire sulla sua vita, sia davanti a lei che in presenza di altre persone. Loda sempre il fidanzato, parla delle sue vacanze esclusive con i vip, dice che fa il lavoro più «cool» di tutti. La classica persona che enfatizza le esperienze vissute e le emozioni provate, per restare sotto i riflettori e far ruotare tutto intorno a sé. Ma le bugie prima o poi vengono smascherate...

«Ci siamo conosciute dopo l'università: entrambe lavoravamo come cameriere in un ristorante e abbiamo legato sin dal primo giorno - ha spiegato la 30enne al Mirror - Siamo coetanee, io sono sposata e ho un figlio, mentre la mia amica ha una relazione stabile già da qualche anno».

Il problema fra le due? Le menzogne. L'amica mente continuamente, sia su cose futili che su quelle più importanti. Se non ha voglia di andare a un appuntamento inventa le scuse più assurde, se parla del suo fidanzato enfatizza il legame che c'è fra loro. Una volta l'amica ha raccontato di essere andata in vacanza con delle persone famose a Ibiza e che si era divertita come mai prima d'ora.

Una menzogna dopo l'altra. Anni dopo, la 30enne ha scoperto che quella storia su Ibiza non l'aveva vissuta lei, ma il cugino. Ma che bisogno c'è di mentire? Per la donna è solo una questione di immagine. Apparire e sembrare più glamour degli altri mostrando una vita piena di gioie e soddisfazioni.

«Esagera selvaggiamente quando si tratta della sua vita e abbellisce le storie per far sembrare le cose più eccitanti», ha confessato la 30enne.

«Mi sento presa in giro dalla mia amica. Non è rispettoso quello che fa nei miei confronti, non la sopporto più, ma continuo a volerne bene lo stesso. Io credo che lei sia solo insicura, altrimenti non mentirebbe su tutto quello che fa», ha scritto la donna, che ora non sa come comportarsi con l'amica.

Vorrebbe parlarle a cuore aperto e dirle in maniera diretta che conosce tutte le bugie dette. Lei vorrebbe solo che fra loro ci fosse sincerità e fiducia. Chiede troppo?