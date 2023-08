Diletta Leotta al cinema con le girls: «Ma quando partorisce?»

Diletta Leotta si trova in Sicilia per trascorrere gli ultimi giorni prima del parto, previsto per la fine di agosto. La conduttrice di Dazn non finisce di incantare i suoi follwoer su Instagram, quasi 9 milioni, con i suoi outfit pre mamam che mettono in evidenza il suo bellissimo pancione. Negli ultimi giorni ha fatto sapere di aver preso oltre 10 chili durante la gravidanza, ma che si sente (quasi) pronta ad affrontare tutto. Diletta si è concessa una serata al cinema con le sue girlz, sue cuginette e i fan hnno ipotizzato potesse essere andata a vedere Barbie.

Diletta Leotta ha scelto un bellissimo maxi abito bianco per andare a vedere un film insieme alle sue cuginette, per passare una bella serata tra donne.

I fan, nel frattempo, continuano a chiedersi quando partorità, «Ma non ha ancora partorito? È incinta dal 2022… manco gli elefanti hanno una gestazione così lunga». I commenti sono, a volte divertenti come una mamma che confessa di aver visto più la pancia di Diletta Leotta che la sua durante la gravidanza, mentre altri sono anche un po' acidi.

Per fortuna Diletta se ne frega e pensa solamente a godersi questi ultimi giorni di pace, prima che la sua vita venga travolta completamente.