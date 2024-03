Pagelle royal family: Camilla in versione pastello-Elisabetta (7), Sophie di Edimburgo stilosa (9), Geri Halliwell morigerata (6). I look a Westminster

Mentre impazza la polemica sulla foto ritoccata di Kate Middleton, quel che resta della famiglia reale si riunisce a Westminster per le celebrazioni del Commowealth day. Assenti Kate (che però è uscita in macchina con William ma si è fatta lasciare a un appuntamento privato) e Carlo, che però ha mandato un videomessaggio, presenti Camilla e la principessa Anna, oltre alla fotografatissima Sophie, duchessa di Edinburgo e moglie di Eduardo.

Sophie e il cappotto svasato

Con il cappotto a campana che sembra quasi un abito e il cappello fedora, la duchessa è sicuramente la più stilosa della congregazione.

Tutto in tinta (beige) dal copricapo alle scarpe, è lei la più osannata dai tabloid. Che addirittura azzardano previsioni sulla nuova "coppia portante" della royal family.

Camilla total celeste

La nuova regina comincia a somigliare a quella vecchia con i suoi indimenticati completi color pastello con tanto di cappellino abbinato. Diceva che si sarebbe presa una pausa in una spa in India. Ma per ora è in prima fila, ligia ai suoi (nuovi) doveri.

Anna regina del riciclo

La principessa Anna è in versione lontano Oriente con il cappotto Grace di Shibumi in rosso veneziano. Uno dei suoi preferiti, visto che lo ha già indossato in numerose altre occasioni. Completa il look cappellino celeste, non in tinta perché così è più trendy.

Geri Halliwell morigerata in total white

Cappotto total white e cappellino con veletta. Sono lontani i tempi delle Spice Girls, sono più vicini quelli dello scandalo che coinvolge il marito Christian, team manager della Red Bull. Forse per questo lei sceglie il bianco dalla testa ai piedi: quanta purezza in un mondo di maldicenti.