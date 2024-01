Chiara Nasti incinta per la seconda volta: «Se è femmina vorrei chiamarla Barbie, ma nessuno approva il nome»

Barbie, Jennifer e Kimberly. Sarebbero questi i nomi scelti da Chiara Nasti per la sua prossima figlia. Nonostante non sia ancora a conoscenza del sesso del secondo figlio, l'influencer e moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni avrebbe però espresso il suo desiderio di avere una femmina, condividendo con i fan anche i suoi nomi preferiti.

L'annuncio

«Non so ancora il sesso. Sto per impazzire infatti, lo scopriremo giovedì», ha confessato Chiara Nasti ai fan con una storia su Instagram. Nonostante ciò, l'influencer e moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni avrebbe già in mente dei nomi: «Vorrei chiamarla Barbie, ma non me lo approva nessuno. Comunque se è femmina sono indecisa tra Jennifer e Kimberly», ha aggiunto la 26enne. «Io penso sia un altro maschietto, ma mi auguro sia una femminuccia, ora la sto desiderando tanto», ha scritto poi rispondendo a un'altra fan.