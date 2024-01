William Dafoe riceve la stella sulla Walk of Fame

EMBED

(LaPresse) William Dafoe ha la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. L'attore 68enne, dopo una grande carriera caratterizzata da oltre cento film e quattro nomination agli Oscar, ha ricevuto questo importante riconoscimento sulla famosa passerella statunitense. Alla cerimonia di assegnazione hanno partecipato anche Pedro Pascal, Mark Ruffalo e Patricia Arquette. DISTRIBUTION FREE OF CHAGE - NOT FOR SALE