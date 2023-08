Miss Italia presto mamma, a dare l'annuncio il compagno Castrovilli: «Il nostro cuore scoppia di gioia»

La ex Miss Italia, Rachele Risaliti ha annunciato di essere incinta. Rachele ha conquistato la corona della Più bella d'Italia nel 2016 e solo un anno fa, nel 2022, ha realizzato il suo più grande desiderio, quello di sposare l'amore della sua vita, il calciatore della nazionale ed ex centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, con una cerimonia incredibile e i festeggiamenti a Villa Miani, a Roma.

La coppia si appresta a diventare genitori di una bimba o di un bimbo e hanno annunciato così la gravidanza.

Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli hanno annnunciato che diventeranno presto genitori con un post su Instagram in cui mostrano una dolcissima ecografia e hanno scritto: «Quando sognavo da bambina il papà dei miei figli lo immagino proprio come te, lo sai? In un periodo così delicato, il nostro cuore scoppia di gioia e amore. Mamma e babbo ti aspettano, non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte».

I fan si sono subito congratulati con la coppia.