Amici, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si scontrano ancora. La speaker: «Devi fare pace con il cervello»

La fase finale di Amici, ovvero il serale, si sta avvicinando sempre di più e, a breve, i professori della scuola cominceranno ad assegnare le varie maglie agli aspiranti cantanti e ballerini. Quindi, tutti sono già sotto esame. Anche oggi domenica 28 gennaio, gli allievi si sono esibiti davanti alle cattedre dei prof e, quando è toccato a Ayle, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si sono scontrati.

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si scontrano quasi ogni domenica nello studio di Amici.

I due professori, infatti, hanno spesso opinioni diverse per quanto riguarda i cantanti che si esibiscono e così vale anche per Ayle, il 19enne scelto dalla speaker radiofonica. Il cantante si è esibito sulle note del brano “Importante” di Marracash e una volta terminata la sua performance, Rudy gli ha detto: «Secondo me questo pezzo non è proprio il massimo per te. Tu dovresti cantare il fatto di essere uscito da una crisi, invece ci sei proprio dentro. Per me hai sbagliato canzone. Devi lavorare di più». Quindi, Anna Pettinelli ha risposto: «Secondo me il professor Zerbi dovrebbe fare un po' pace con il cervello: una volta dice che vorrebbe sentire Ayle in un pezzo diverso, poi, quando arriva la canzone diversa, non va ancora bene. Questo ragazzo ha un potenziale enorme e sta cercando di capire quale sia la sua strada».

Sui social, specie su Twitter, Ayle piace molto ai fan di Amici che sperano di vederlo al serale. Qualcuno ha scritto: «Per una volta mi trovo totalmente d'accordo con Anna Pettinelli» oppure «Rudy Zerbi è solo invidioso perché si è fatto sfuggire Ayle».