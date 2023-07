Belen Rodriguez e l'addio a Stefano De Martino, foto e baci hot su Instagram: «Ma quello chi è?»

L'enigma continua. Ormai da giorni non si parla di altro se non della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra frecciate, post, silenzio e battutine, arriva l'ultimo post di Belen che fa nuovamente discutere. Nessuna didascalia, Belen sceglie di postare una serie di scatti crptici: i primi tre in particolare destano scompiglio tra i follower. Nel primo, Belen appare seduta tra cespugli e foglie in costume color carne, tanto da sembrare nuda. Infatti, sotto il post si legge una pioggia di commenti all'unisono: «Chi non ha zoomato la foto 1 mente», «Ma la foto 1 è quel che penso?». E così via.

Nella foto due, invece, Belen si sta scattando un selfie davanti allo specchio e indossa un cappello di paglia e la celebre maschera de La Casa di Carta.

Cosa avrà voluto dire? Sarà una frecciata a Stefano e alla sua presunta falsità per averla tradita più volte? Ed ecco che si arriva al terzo scatto. Il più criptico. Due giovani innamorati che si baciano. La foto è molto molto sfocata e non si riesce a capire se di fronte a Belen ci sia Stefano De Martino o meno.

«Ma nella terza foto è Stefano?» chiedono gli utenti, e altri dicono: «Ma è Stefano! allora non si sono lasciati!», «mi sembrano Belen e Stefano da giovani», «Meglio rimpianti che rimorsi …», «Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira». Insomma, i pareri sono discordanti: è un post nostalgico o di liberazione? quella persona è stefano o la presunta nuova fiamma?