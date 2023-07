Michelle Hunziker e la (misteriosa) bevanda in barca: «Devo drenare, altrimenti è un disastro...»

Michelle Hunziker si sta godendo le sue vacanze in Sardegna insieme alla famiglia e agli amici. La conduttrice svizzera sta tenendo aggiornati i suoi follower tramite storie, post e foto che, ogni giorno, pubblica sul proprio profilo Instagram. Così, ha fatto anche recentemente quando ha mostrato ai fan il posto meraviglioso in cui si trova: alla Piscine Naturali, all'Arcipelago de La Maddalena. Nonostante, il fatto che sia in vacanza, Michelle non rinuncia mai a tenersi in forma.

Michelle Hunziker non ha mai fatto segreto o nascosto di amare profondamente lo sport e, proprio per questo motivo, anche se al momento è in vacanza, si allena spesso, anche in compagnia, e poi posta tutto sui social.

Inoltre, la conduttrice svizzera è anche l'ideatrice di una linea di prodotti di bellezza che utilizza per evitare inestetismi vari e per mantenere sempre giovane il suo aspetto. Proprio su questo si basa l'ultimo video in cui Michelle è inquadrata mentre è intenta a versarsi in un bicchiere un intingolo. Una sua amica le chiede cosa stia facendo e, quindi, la presentatrice risponde: «Ho capito che siamo in vacanza, ma io qui devo drenare perché se continuiamo così è un disastro». Il video termina con una sonora risata delle due.

Michelle Hunziker sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna ma, nei mesi scorsi, è stata anche in altre località. Ad esempio, a inizio estate, ha soggiornato in Costiera Amalfitana, poi, è stata nella sua amata Romagna e, infine, prima di partire per la bella isola, ha trascorso qualche giorno a Milano. e due.