Federico Fashion Style, fan preoccupati: «Gli occhi non mentono mai». Poi svela il segreto della dieta

Federico Fashion Style si sta godendo le sue vacanze estive a Otranto in Puglia e tra un bagno in piscina e un po' di relax sotto l'ombrellone, si sta divertendo anche a rispondere alle domande dei suoi follower. Il parrucchiere delle star, spesso, mette a disposizione dei suoi fan il box delle domande alle quali, poi, risponde sempre come, infatti, ha fatto anche mentre si stava rilassando in spiaggia.

Alcune settimane fa, Federico Fashion Style aveva pubblicato un paio di storie Instagram in cui si mostrava ai suoi follower in lacrime e spiegava che, per ordine del giudice, avrebbe dovuto lasciare la casa che gli avevano regalato i suoi genitori. Da quel momento in poi, il parrucchiere dei vip non aveva più fatto sapere nulla ma, i suoi fan che lo conoscono molto bene, continuano a preoccuparsi per lui e, infatti, qualcuno chiede: «Come stai ora? Ti abbiamo visto spesso piangere». Federico ha, quindi, risposto: «Io credo che tante cose non si possano nascondere. Gli occhi sono lo specchio dell'anima delle persone e non mentono mai».

Infine, in quest'ultimo periodo, Federico Fashion Style è molto dimagrito e qualcuno gli ha domandato: «Come fai ad essere sempre così in forma?», il parrucchiere ha detto: «Amo mangiare sano, ogni tanto faccio qualche sgarro ma di base sto molto attento».