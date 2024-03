Dieta di primavera: utile per dimagrire e affrontare il cambio di stagione

La primavera è un po' come il Capodanno: tanti buoni propositi, soprattutto per quanto riguarda il benessere. Anche perché è la stagione che anticipa l'estate e quindi la tanto "temuta" (anche se non da tutti) prova costume. Un buon incentivo a chi vuole togliere i chili accumulati durante l'inverno. Innanzitutto, bisogna evitare le diete troppo drastiche, senza timore di smentita, dannose. Gli choc fisici, per quanto, orientati al benessere, sono sempre dannosi. La primavera è, infatti, uno dei periodi dell'anno migliori per dimagrire: bisogna, però, considerare che gli sbalzi di temperatura provocano effetti anche a livello fisico e quindi è necessario adeguare la propria alimentazione. Non solo, le giornate più lunghe e più soleggiate provocano modifiche importanti nella percezione del proprio corpo e, questo, rivelano gli esperti, può facilitare la perdita di peso.

I consigli degli esperti

Bere tanta acqua per idratare l'organismo e introdurre tanti sali minerali; mangiare cibi ricchi di ferro (salvo quando ciò possa influire su problematiche pregresse), potassio, calcio e vitamina B e concedersi più tempo per riposare.

Perché? Le giornate primaverili, infatti, potrebbero richiedere un dispendio energetico maggiore. E, quindi, è opportuno concedersi qualche attimo di riposo in più.

Dieta di primavera

Adottare una dieta a basso contenuto di sale e grassi favorisce il benessere dell’organismo e soprattutto di fegato. Bene limitare i cibi il consumo di salumi, carni e pesci affumicati, in salamoia o in scatola e formaggi. Male non fa ridurre la carne rossa a favore di quella bianca e del pesce. In generale, vale la regola aurea di consumare cinque porzioni di frutta e verdura di stagione.

L'alleato bruciagrassi

I ravanelli sono perfetti per sciogliere i grassi e facilitare l’eliminazione.

I trucchi alimentari che non devi perderti

Non fa male sostituire le proteine animali con quelle vegetali dei legumi, fonti di fibre e meno calorici, due/tre volte a settimana.

Gli alimenti da privilegiare

Carciofi e pere sono ottimi sia per il fegato che per drenare. Il riso, poi, soprattutto se consumato di sera, permette di dormire bene e ricaricare l’organismo. Il rosmarino, infine, possiede proprietà benefiche per la digestione.