Dieta, perde 22 chili con un semplice esercizio a basso impatto: «Ecco come ci sono riuscita»

È così irriconoscibile che le persone, sul web, l'accusano di essersi rifatta la faccia. Stiamo parlando di Chloe Boullé, una ragazza di 23 anni che è riuscita a perdere quattro taglie e adesso pesa 65 chili. Un vero e proprio traguardo, considerando che prima pesava circa 87 chili e portava una taglia 52 alla sola età di 15 anni. «Non capivo cosa stava succedendo - ha ricordato la ragazza - Non avevo molta voglia di avere un bell'aspetto».

L'origine dei suoi problemi inerenti al peso risale alla sua infanzia, visto che ha sempre vissuto in una famiglia che non riusciva a permettersi di acquistare una grande quantità di spesa, così da adolescente quando ha iniziato a lavorare in una panetteria si è sentita eccitata nel provare nuove qualità - e quantità - di cibo.

Così Chloe ha iniziato ad abbuffarsi di crostatine e pasticcini, accumulando chili man mano fino ad arrivare a quasi 90 kg in piena adolescenza.

Decise di dare una prima svolta alla sua vita intorno all'età di 18 anni, quando scelse di iniziare a perdere peso, senza però riuscire ad allontanarsi dal ciclo tossico delle abbuffate, che sembrava non volerla abbandonare. «Ho provato tutte le diete: dalla chetogenica al digiuno. Ero coerente per tre o quattro settimane, ma poi facevo passi indietro».

Fino a maggio 2023, quando decise di seguire un'alimentazione drastica. Piano piano ha iniziato a perdere peso, tanto che la sua famiglia e il suo ragazzo John, che le è stato molto di supporto, ha iniziato a vedere i primi cambiamenti, soprattutto nel viso. «Le persone online mi hanno accusato di aver subito una ricostruzione facciale. Ma non mi ha mai disturbato. Mi sento forte adesso e amo assolutamente me stessa».

Dimagrita grazie a questo semplice esercizio

Adesso Boullé è un'operatrice part-time di assistenza all'infanzia di Brisbane (Australia) e ha deciso di condividere la sua dieta sui propri profili social, così da ispirare tutte quelle persone che soffrono del suo stesso problema. Pratica, inoltre, anche la meditazione e dalle cinque alle sei volte a settimana frequenta una lezione di pilates. «L'esercizio fisico ora è una celebrazione di ciò che il mio corpo può fare piuttosto che una punizione - ha concluso - Mi sento viva».