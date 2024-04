William, la dieta che non ti aspetti: spuntini fuori programma, fast food e "problemi" con le spezie

Il Principe William ha certamente accesso ai banchetti più prelibati del mondo e alle ricette più raffinate, vista la sua posizione e le frequenti visite ai dignitari stranieri a cui partecipa. Eppure, la sua dieta e alcune abitudini alimentari sono alquanto sorprendenti, secondo quanto riporta il Mirror.

L'argomento è stato toccato in occasione della sua prima visita ufficiale in Cornovaglia dalla nutrizionista Monique Hyland e durante la chiacchierata William si è "sbottonato" non solo riguardo ciò che mangia abitualmente, ma anche sui "fuori pasto" a cui si abbandona quando la moglie Kate non è nei paraggi.

La dieta del Principe William

Quando la nutrizionista gli ha domandato cosa avesse mangiato il giorno prima, William «è apparso un po' nervoso», prima di rispondere.

Infatti, nonostante l'inizio impeccabile con una sana colazione, all'ora di pranzo ha preso una strada alquanto diversa e si è accontentato di un panino al volo e un bicchiere d'acqua. In perfetto stile inglese, la giornata è cominciata con due uova, pane tostato integrale con burro, succo di mela e una tazza di tè. William non nasconde le sue abilità in cucina: «Preparo delle buone colazioni con salsiccia, uova e pancetta».

Per quanto riguarda la cena, ha scelto la semplicità: pesce bianco. Eppure, l'ex chef reale Darren McGrady ha rivelato in precedenza la preferenza del Duca per i piatti di pasta e ricorda di aver preparato più di una volta i maccheroni al formaggio durante la sua gioventù, mentre Kate non dimentica il ragù alla bolognese che il marito le preparava nel periodo universitario. Sul piccante, però, le loro strade si dividono: mentre lei apprezza, William fatica a mangiarne.

E il piatto preferito del Principe? La corrispondente reale Katie Nicholl ha dichiarato che Kate glielo prepara spesso: «La sera si dedica al suo hobby di cucinare la cena preferita di William, il pollo arrosto». Il pollo ritorna anche nella sua preferenza per la catena di fast food sudafricano Nando's. La dieta salutare si mette in pausa anche per gli spuntini e i dolci e, infatti, durante un viaggio a Newquay, il Duca ammette di essersi concesso «un brownie e un bicchiere di vino rosso» per rifarsi dal pranzo poco soddisfacente.