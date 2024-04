Kate rompe il silenzio dopo l'annuncio del tumore: «Sono scioccata». Il messaggio dopo l'attentato di Sydney

Kate Middleton torna a "parlare" pubblicamente per la prima volta dopo l'annuncio del tumore dello scorso 30 marzo. La principessa di Galles ha rotto il silenzio per commentare insieme al marito William quello che è accaduto in un centro commerciale di Sydney, dove un attentatore ha ucciso sette persone e provocato diversi feriti gravi tra cui un neonato di 9 mesi.

We are shocked and saddened by the terrible events in Sydney earlier today.

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 13, 2024