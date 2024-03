Re Carlo in chiesa a Pasqua, ma da solo: «Niente pranzo di famiglia per via della cure. Kate assente, Harry paranoico»

Inizialmente si era escluso che si trattasse di cancro. Poi, in tempi diversi, la conferma: sia Re Carlo III, 75 anni, e sia la principessa Kate Middleton, 42 anni, hanno un tumore. Annunci che hanno gettato i sudditi britannici e il mondo nello sconforto. Attesa, quindi, per la funzione pasquale: a cui presenzierà il sovrano, ma non la duchessa di Cambridge e Galles, come rivela il Time. La moglie del principe William, 41 anni, secondo il Daily Mirror, preferisce trascorrere del tempo con il marito, il principe William, 41 anni, e i tre figli: George, 10 anni, Charlotte, 8 anni, e Louis, 5 anni.

La Pasqua, in genere, è per la famiglia reale una festività che unisce i sovrani ai sudditi. La royal family, infatti, dopo essersi riunita al Castello di Windsor, saluta la folla durante una breve passeggiata fino alla Cappella di San Giorgio. Il sovrano, spiega la BBC, parteciperà alla tradizionale funzione religiosa insieme alla regina Camilla, 76 anni, ma siederà in disparte dagli altri membri della famiglia. A Carlo è stato consigliato dai medici di mantenere una "sana" distanza mentre viene sottoposto alle cure per il cancro (forse si sta sottoponendo a una chemioterapia). Una fonte ha rivelato al quotidiano britannico che la disposizione dei posti a sedere, concordata dall'équipe medica di Buckingham Palace, fornirebbe un ambiente «accettabile» e un livello di rischio minimo per la partecipazione del re. Tuttavia, rivela il The Telegraph, il sovrano non parteciperà al pranzo di famiglia di Pasqua.

Il re – che ha già saltato la funzione del Giovedì Santo alla Cattedrale di Worcester, a cui invece ha preso parte la moglie Camilla – aveva lanciato un appello più che sincero a «prendersi cura l'uno dell'altro», in particolare nei momenti di bisogno.

Le parole del monarca – accompagnate da una foto ufficiale diffusa ai media che lo ritrae alla sua scrivania – sono risuonate all'interno della cattedrale medievale inglese, gremita di rappresentanti del clero anglicano, autorità locali e sudditi, in un messaggio registrato a metà marzo in cui ha espresso la sua «grande tristezza» per non poter essere presente alla funzione, dopo le raccomandazioni dei medici di non prendere parte agli eventi affollati durante le cure, e ha ringraziato quanti «allungano una mano amica» verso il prossimo.

Anche se non ci sono stati riferimenti diretti alla salute sua e di sua nuora, l'intervento è stato largamente interpretato dai media britannici come una riflessione sulla risposta di grande solidarietà della nazione alle sfide che la famiglia reale sta affrontando.

Alla funzione della domenica di Pasqua saranno, invece, assenti i duchi Kate e William. Il principe, la principessa e i loro figli George, Charlotte e Louis, infatti, non presenzieranno alla funzione poiché trascorreranno insieme le vacanze ad Anmer Hall, la loro casa di campagna. Kensington Palace non ha ancora annunciato quando la duchessa di Galles tornerà ad apparire in pubblico. Secondo Forbes, potrebbero tornare brevemente alla ribalta il prossimo 23 aprile, in occasione del sesto compleanno del figlio Louis. Possibile, infatti, che la coppia decida di pubblicare una foto di famiglia.

Il duca di Sussex Harry e sua moglie Meghan Markle, secondo l'esperto reale Richard Edenm, dovrebbero chiedere scusa alla famiglia nel tentativo di porre fine all'aspra faida. «I reali si riconcilieranno con i Sussex solo dopo che si saranno scusati», ha spiegato Edenm al canale YouTube Palace Confidential del Daily Mail, suggerendo che fosse giunto il momento per la «coppia ribelle» di fare la prima mossa e offrire ai reali un ramoscello d'ulivo. «Da quando il video-confessione di Catherine è stato trasmesso, in molti rivelano che William potrebbe voler ricucire i rapporti con suo fratello, tuttavia, spetta a Harry e Meghan chiedere perdono». Ma il biografo reale Tom Quinn sostiene che Harry sta diventando "paranoico": teme, infatti, ripercussioni e un tradimento dei familiari dopo le sue accuse esplosive in Spare. Per Quinn, non è solo William ad avercela con il fratello, ma finanche il padre, definito «nervoso per il suo rapporto con la famiglia». Il Duca di Sussex, non è ancora chiaro se con Marke, potrebbe essere a Londra per gli Invictus Games previsti il prossimo 8 maggio.