Coppie reali tutte in crisi, Carlo e Camilla gli unici inossidabili. La regina Letizia e l'amore segreto, le nozze a distanza di Alberto di Monaco

Re Carlo III e la regina Camilla si conoscono da più di mezzo secolo, sono sposati da 18 anni e il loro matrimonio è più felice che mai. Hanno bisogno uno dell’altra e Carlo non potrebbe fare a meno di lei, come ha dimostrato continuando ad amarla anche quando tutto il mondo gli era contro. Secondo Lady Lansdowne, amica di Camilla, il fatto che abbiano dovuto combattere per stare insieme ha creato un legame che nulla potrà incrinare. La monarchia britannica ha affrontato molti scandali e divorzi, ma ora è diventata un esempio da seguire per altre monarchie europee, nelle quali i legami affettivi non sembrano essere così saldi. Dalla Spagna alla Svezia, dalla Danimarca al principato di Monaco, si rincorrono voci che la ragion di stato ha messo per ora a tacere. Ma il fuoco cova sotto la cenere, e pure tra i re ogni famiglia infelice è infelice a modo suo.

Qualche settimana fa ha fatto scalpore l’uscita di un libro scritto dal giornalista Jaime Peñafiel dal titolo “Letizia y Yo”, Letizia e io. La Letizia in questione è la moglie del re di Spagna, Felipe. «Yo» è Jaime Del Burgo, un uomo d’affari che è stato marito della sorella di Letizia, Telma Ortiz, e che racconta di avere avuto un’appassionata relazione con la cognata sia prima che dopo il matrimonio con Felipe, avvenuto nel 2004. A riprova che diceva la verità, ha poi mostrato un selfie di Letizia incinta, accompagnato da una dedica: «Amore, indosso la tua pashmina. E’ come sentirti al mio fianco. Conto le ore che ci separano dal rivederci». Del Burgo non ci nasconde nulla: aveva in tasca l’anello di fidanzamento quando Letizia gli ha annunciato che avrebbe spostato Felipe. Lei gli ha chiesto di essere testimone alle nozze. Dopo la nascita di Leonor, erede al trono, si sono rivisti in piscina, scambiandosi effusioni e dichiarazioni d’amore. Del Burgo ha rivelato di avere contrattato per lei gli accordi prematrimoniali e di avere pagato gli abiti della sua famiglia al matrimonio. Avevano persino pensato di avere un figlio insieme, utilizzando una madre surrogata a Los Angeles.

Non sappiamo nulla della reazione di Felipe. La coppia è stata vista in pubblico sorridente e felice, e non è arrivata nessuna smentita. «Nunca explicar, nunca quejarse», mai spiegare, mai lamentarsi, deve essere diventato anche il motto dei Borbone, dopo aver funzionato così bene con la regina Elisabetta. In Danimarca le cose non vanno meglio tra il principe ereditario Frederik e la moglie Mary, australiana, sposata 23 anni fa e dotata di grande pazienza. La rivista spagnola Lecturas ha sorpreso il futuro re in atteggiamento sospetto con una donna messicana, Genevieve. Sono andati al Corral de la Moreira di Madrid, famoso per gli spettacoli di flamenco, e sono usciti per ultimi, all’una di notte. Li hanno visti nello stesso condominio, poi nella stessa auto. Lei ha negato tutto. Lui zitto. E’ ricomparso in pubblico con Mary come se niente fosse, ma gli esperti di linguaggio del corpo del Daily Mail sono sicuri che lei non l’ha perdonato.

BURRASCA IN SVEZIA

In Svezia c’è aria di burrasca anche tra l’erede al trono Vittoria e il marito Daniel, sposato 13 anni fa. Daniel era il proprietario di una palestra frequentata da Vittoria, altro caso di amore e ginnastica che si fondono. Le voci su presunte infedeltà e imminente divorzio si rincorrono da tempo, alimentate dal giornalista David Nyhlem, che assicura di avere testimoni attendibili anche tra le forze di sicurezza. La famiglia ha smentito parlando di voci infondate, Daniel è andato in tv a proclamarsi innocente e non si capisce la necessità di così tante smentite, che servono solo a ripubblicare la notizia. Smentite a raffica anche da Monte Carlo, dove la principessa Charlene continua a dire «che non c’è niente di sbagliato nel matrimonio» e che «non capisce da dove vengono queste voci». Ma continua a stare in Svizzera, non è andata al settimo compleanno dei figli gemelli né al decimo anniversario del suo matrimonio con Alberto. Dicono che stia male, e bisogna sperare che sia solo una scusa.