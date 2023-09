Harry visita la tomba della Regina Elisabetta II: solo e isolato mentre la famiglia è riunita, ma ruba la scena ai reali

Il principe Harry e la Regina Elisabetta II erano molto legati, il loro rapporto era speciale e riuscivano a capirsi solo con uno sguardo. Il Duca di Sussex, nel suo libro Spare, spende solamente parole positive nei confronti dell'amata nonna che è venuta a mancare l'8 settembre 2022 e, proprio ieri, è caduto il primo anniversario dalla sua morte. Harry non sarebbe dovuto essere in Inghilterra, ma ha voluto rendere omaggio alla compianta sovrana rubando la scena agli altri membri della Royal Family.

Camicia bianca e pantaloni scuri, espressione seria e un po' malinconica. Il principe Harry è stato fotografato così, mentre usciva dalla Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor dove è sepolta la sua amata nonna: la Regina Elisabetta II. Il Duca di Sussex, in questi giorni, si trovava a Londra: giovedì 7 settembre, infatti, aveva partecipato all'evento della fondazione WellChild e, poi, sarebbe dovuto ripartire subito alla volta di Dusseldorf dove oggi, sabato 9 settembre, iniziano i suoi Invictus Games. Quindi, la sua presenza in Inghilterra non era prevista nella giornata di ieri e, proprio per questo, William e Re Carlo pensavano di avere tutti i riflettori rivolti su di loro in un giorno così importante. Non è stato così. Harry (che non aveva avvisato nessuno dei famigliari) ha pregato sulla tomba della nonna, poco prima che William e Kate, che si trovavano in Galles per alcuni impegni istituzionali, partecipassero a una funzione in memoria della regina. Ovviamente, la stampa ha rivolto tutta la sua attenzione a Harry che era da solo: Meghan Markle lo raggiungerà in Germania nei prossimi giorni.

Re Carlo III, invece, nel giorno del primo anniversario della morte di Elisabetta II, si trovava a Balmoral in Scozia.

Il sovrano ha reso omaggio alla madre con una breve lettera che ha fatto storcere il naso a molti inglesi: «Un pensiero troppo povero per una regina che ha fatto la storia», qualcuno ha detto fuori da Buckingham Palace.