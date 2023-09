Meghan Markle, la "vendetta" dell'ex marito Trevor Engelson: ora lui è un pezzo grosso di Hollywood e ha sposato un'ereditiera

Meghan Markle, prima di trovare l'amore della sua vita, ovvero il principe Harry, con il quale è convolata a nozze nel 2018, è stata sposata con il produttore cinematografico Trevor Engelson. I due sono stati marito e moglie dal 2011 al 2014, fino, poi, alla separazione. Ora, sembra proprio che lui si sia preso una bella "rivincita" nei confronti di Meghan perché è un pezzo davvero grosso a Hollywood e, in più, anche lui ha ritrovato l'amore: è sposato con un'ereditiera multimilionaria. In molti pensano che questa specie di "vendetta" sia proprio da ricollegare al karma, visto che, Harry e Meghan annaspano nel mondo hollywoodiano e, forse, anche tra le mura di casa.

Le dichiarazioni dell'amico di Trevor Engelson

La storia d'amore e, poi, il matrimonio tra Meghan Markle e Trevor Engelson è stato molto intenso: i due erano davvero innamorati. In seguito, però, le cose non andavano più bene e, quindi, ecco i documenti per la separazione. Un amico del produttore ha rivelato al portale Mos: «Per molto tempo, le cose sono state difficili per Trevor. È un bravo ragazzo ma Meghan lo ha distrutto quando ha chiesto il divorzio. Quando ha iniziato la storia con il principe Harry, lui era scioccato. Ora, però, è tutto passato. Quando l'ho visto di recente, continuava a dire che è il più felice del mondo, che ama essere padre e che non si è mai sentito così realizzato. Tutti nella vita di Trevor sanno che non menzionare il nome di Meghan. È andato avanti e, in un certo senso, si potrebbe dire che sta avendo una vita ancora più bella di quella di Meghan. Probabilmente ha più soldi di lei adesso, sta facendo ciò che ama ed è lontano dai riflettori. È la vendetta definitiva». Ora, Trevor è sposato con Tracey Kurland, una dietista il cui defunto papà le ha lasciato una fortuna di 500 milioni di dollari (395 milioni di sterline). La coppia vive in una tenuta vicino a Los Angeles.

Il periodo difficile di Harry e Meghan

Harry e Meghan, invece, secondo alcune voci che circolano da diversi mesi, non starebbero vivendo un periodo molto semplice: i loro progetti lavorativi non riscuoterebbero il successo pensato e, inoltre, alcune fonti continuerebbero a parlare di una crisi tra i due che, ovviamente, non hanno proferito parola.