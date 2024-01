Kate, «Re Carlo ha fatto parlare dell'operazione per proteggere la nuora: ha subito un intervento "importante"»

Kate Middleton è stata ricoverata in ospedale poiché è stata sottoposta ad un intervento chirurgico addominale e non tornerà alla vita pubblica prima di Pasqua. Tuttavia, nelle ultime ore, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che Re Carlo con il suo annuncio abbia cercato di proteggere la nuora. In che modo? Diffondendo un comunicato sulla sua operazione alla prostata 90 minuti dopo la comunicazione di Buckingham Palace che annunciava il ricovero della moglie del principe William.

Il gesto del monarca

Due mega notizie che hanno naturalmente mandato in tilt la stampa britannica (e mondiale) ma che a qualche giorno di distanza assumono un significato diverso. «È molto insolito che la famiglia reale divulghi questioni sanitarie private.

Da questo punto di vista le informazioni condivise sull'ingrossamento della prostata del re non avevano precedenti ed erano astute». Così la storica Tessa Dunlop sul The Mirror ha commentato l'affaire sanitario dei reali.

I dubbi

Un discorso che continua ad alimentare la curiosità dei britannici e non solo. «La dichiarazione contenente questioni private sulla salute del re subito dopo la notizia dell'importante intervento chirurgico addominale della principessa del Galles è stata deliberata – ha continuato Tessa Dunlop –. Allo stesso modo, il tempismo si è discostato dall'importante operazione di sua nuora. I dettagli privati riguardanti la sua prostata hanno dato al pubblico qualcos'altro su cui riflettere».

Cosa voleva fare Carlo III

Secondo la biografa reale «la dichiarazione sullo stato di salute del sovrano sottolinea piuttosto l'assenza di qualsiasi dettaglio ufficiale sulle condizioni di Kate. Un gesto protettivo. Il re potrebbe aver detto: “Ecco qualche informazione su di me, ma tieni i tuoi occhi indiscreti lontani da mia nuora”».