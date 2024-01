Kate Middleton, come sta? In ospedale lavora in smartworking. Ma la biografa reale svela: «Problemi di salute preoccupanti»

La salute di Kate Middleton sta destando molta preoccupazione nei sudditi e nei fan di tutto il mondo. La famiglia reale ha annunciato una delicata operazione all'addome per la principessa del Galles che è stata ricoverata al London Clinic e trascorrerà due settimane di ricovero all'interno dell'ospedale per potersi riprendere totalmente.

La lunga durata della degenza ospedaliera ha destato ancora più dubbi e, nonostante non sia stato rivelato il motivo dell'operazione, in molti hanno ipotizzato che «si possa trattare di isterectomia» (asportazione dell'utero), come ipotizza il Daily Mail, o di endometriosi. Nonostante tutto, la principessa Kate è pronta ad assolvere ai suoi doveri istituzionali, anche se da remoto.

L'etica del lavoro di Kate

Alcuni esperti delle dinamiche di Buckingham Palace hanno mosso alcune critiche verso la principessa Kate, accusata di non aver mai lavorato come gli altri membri della famiglia reale.

In molti sono scesi a difenderla perché «lei si sta occupando della crescita, dell'educazione e della formazione dei prossimi regnanti d'Inghilterra», facendo riferimento ai principi George, Charlotte e Louis, ma sembra che questo non basti. La principessa ha quindi deciso, secondo quanto riportato dal The Mirror, di scacciare le critiche e adempiere ai suoi doveri da remoto, dal letto d'ospedale, con perseveranza e rispetto della sua posizione.

Problemi di salute "preoccupanti"

I problemi di salute di Kate Middleton «sono davvero molto preoccupanti». Ne è convinta la biografa reale Angela Levin, che si dice impensierita dal fatto che la principessa del Galles, ricoverata dallo scorso martedì alla London Clinic dove ha subito un intervento chirurgico per un non meglio precisato problema all'addome, dovrà restare in ospedale per due settimane circa. «È molto insolito rimanere in ospedale per 14 giorni se a casa hai tutto il comfort di cui hai bisogno e qualcuno potrebbe venire a prendersi cura di te». Kate nella royal residenza di famiglia - l'Adelaide Cottage a Windsor - «potrebbe avere infermiere in abbondanza». E lì i suoi tre figli George, Charlotte e Louis «potrebbero vedere la loro madre». Invece la principessa come annunciato da Kensington Palace «resterà in ospedale per 14 giorni». Non solo: «Fino a Pasqua non farà nulla». La prima uscita ufficiale della Middleton è infatti prevista per il 31 marzo. Dunque la quarantaduenne Kate - che secondo fonti vicine a Palazzo «non ha un cancro» ma comunque «un serio problema di salute» - avrà bisogno di un periodo di convalescenza che a Levin appare «decisamente molto lungo».