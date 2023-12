Principe Harry, il video di Natale di Carlo con il Principe George l'ha mandato su tutte le furie

Secondo quanto riportato da esperti della Corona Reale Britannica, un video condiviso sui social media del Principe George con la Regina Elisabetta II nel 2019 avrebbe suscitato scalpore. Stando alle indiscrezioni di Daniela Elser, condivise su news.com.au, il video del Principe George mentre mescolava il budino natalizio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il Principe Harry. Perché? Condiviso su tutti gli account social ufficiali di Buckingham Palace, il video mostra il Principe George insieme a Carlo, William la Regina riuniti a palazzo durante la vigilia di Natale. Tutto è accaduto poche ore prima della famosa tradizione annuale: il messaggio televisivo di Elisabetta II, in cui la sovrana parlò alla nazione con le foto di William e Kate sulla scrivania, ma senza quelle del Duca e della Duchessa del Sussex, Harry e Meghan. Elser ha scritto: «Secondo il libro Brothers And Wives di Christopher Andersen, L'esclusione di Harry e Meghan fu un cambiamento dell'ultimo minuto. Secondo Andersen, poco prima che Sua Maestà iniziasse a parlare, ha guardato il tavolo dove erano disposte le fotografie che aveva scelto con tanto amore. Quella, disse la Regina, osservando le immagini dei monarchi passati e futuri e delle loro famiglie. Suppongo che non abbiamo bisogno di quella, disse». Il commentatore reale Omid Scobie e la coautrice Carolyn Durand hanno scritto nel loro libro “Finding Freedom” che, per Harry e Meghan, quel video fu un altro chiarissimo segno: dovevano considerare l'idea di prendere la propria strada lontano dalla famiglia reale. E così fu.

Foto Kikapress; musica Korben