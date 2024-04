Sangiuliano: «A Pompei inaugureremo il G7 della Cultura»

EMBED

(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2024 "Pompei, tra l'altro, sarà un luogo importante anche nel prossimo mese di settembre perché noi terremo l'evento di apertura del G7 e della cultura, quindi con i ministri della cultura che già hanno assicurato la loro presenza delle sette potenze industrializzate del pianeta, ma noi l'abbiamo ampliato anche ad altre nazioni perché vi tenemo il Brasile che è titolare del G20, l'India che ha tenuto il G20 l'anno scorso, probabilmente la Spagna, poi ci sarà sicuramente anche l'Unesco nel suo vertice più alto e quindi anche in quell'occasione Pompei sarà un teatro di incontro internazionale perché merita per l'unicità e per il valore della sua storia" lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervenendo alla conferenza di presentazione dell'edizione 2024 del “Pompeii theatrum mundi”, tenutasi al Ministero della Cultura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev