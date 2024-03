La regina Camilla rompe il silenzio sulla principessa Kate: le 13 parole su di lei svelate

La Regina Camilla ha fatto per la prima volta riferimento alle condizioni di salute di Kate Middleton: con Carlo e Kate fermi temporaneamente dai loro impegni pubblici a causa della necessità di dedicarsi alla cura della propria salute personale, è infatti toccato alla regina presenziare agli eventi ufficiali già previsti per la Corona. Per questo motivo, quando si è trovata di fronte ad alcuni cartelloni dedicati alla nuora, non ha potuto trattenere una semplice frase di 13 parole che, però, risuonano fortissime nella mente di tutti gli amanti della famiglia reale britannica. Ma cosa avrà mai detto la moglie di Re Carlo sulla Principessa di Galles? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

