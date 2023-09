Lady Diana, le registrazioni segrete: «Carlo deluso dalla nascita di Harry»

Good Morning America ha reso pubblici in anteprima alcuni audio inediti di Lady Diana che andranno a comporre un nuovo documentario sulla “Principessa del popolo” che uscirà nel 2024. «Al battesimo di Harry, Carlo è andato da mia madre e le ha detto che eravamo molto delusi perché pensavamo fosse una femmina», si sente raccontare alla Principessa durante una telefonata con il giornalista Andrew Morton. La registrazione risale agli anni Novanta e potrebbe mettere ulteriormente in difficoltà i rapporti sempre più tesi tra Re Caro e il suo secondogenito Harry.

Le registrazioni delle telefonate tra la Lady Diana e il giornalista Andrew Morton andranno a comporre il documentario Diana: The Rest of Her Story.

Quella sulla delusione di Carlo per non aver avuto una femmina non è l'unica testimonianza controversa. Pare che l'attuale Re abbia detto anche: «Oddio, è un maschio. E ha i capelli rossi». Con l'amico, Lady D ha aggiunto: «Mia mamma lo rimproverò dicendogli che doveva capire quanto era fortunato ad aver avuto un figlio sano». Pare che proprio questa sia stata la prima crepa nel loro rapporto, finito poi nel burrascoso divorzio.

Secondo gli esperti della Royal Family britannici, infatti, la nascita di Harry avrebbe messo ancora di più in crisi il matrimonio tra Carlo e Diana, portandolo a deteriorarsi senza più possibilità di recupero. Come raccontato a Fox News dall'autore del documentario, Christopher Andersen, la principessa era ormai invischiata in una condizione di dolore: «Ho ascoltato parecchie ore di quei nastri. Nonostante la sua fama mondiale – potrebbe essere definita la donna più famosa e celebrata del suo tempo – Diana soffriva di un tremendo dolore emotivo. Si trovava di fronte ad una istituzione millenaria, determinata a contrastare ogni sua mossa. L’angoscia che provava si percepisce davvero ascoltando la sua voce. Che è bella, elegante, ipnotica».