Re Carlo III e il soprannome a Meghan Markle: «Rivela tutto ciò che pensa di lei»

Harry e Meghan, si sa non hanno un rapporto molto stretto con la Royal Family, almeno è così da qualche anno. Quando i Duchi di Sussex hanno deciso di rinunciare a tutti i loro doveri reali e di lasciare, quindi, Londra, qualcosa con Buckingham Palace si è spezzato irrimediabilmente. La comunicazione continua a essere minima, le due parti non si incontrano mai, se non in occasioni importanti come l'incoronazione di Re Carlo III e non è dato sapere se i rapporti torneranno come un tempo. Certo è, però, che quando Harry e Meghan vivevano a Palazzo, Carlo era affezionato all'ex attrice alla quale aveva anche dato un curioso soprannome.

Prima che Meghan Markle e il principe Harry prendessero la decisione di trasferirsi a Montecito in California, erano parte integrante della Famiglia Reale.

La moglie del secondogenito di Carlo era stata accolta bene (almeno all'apparenza) e, proprio per questo motivo, l'attuale re, mosso anche dalla simpatia verso la nuora, le aveva dato un simpatico soprannome. Fonti vicine a Buckingham Palace riportano che Re Carlo avesse soprannominato Meghan tungsteno come il metallo.

«Le aveva dato questo strano soprannome perché diceva che era forte, resistente e inflessibile come quel metallo. Proprio ciò di cui aveva bisogno Harry: una figura sana e resiliente allo stesso tempo. Rivela tutto ciò che pensa di lei», conferma la fonte. Meghan era molto fiera di quel nomignolo perché non capita proprio tutti i giorni di essere accolta così bene dai reali d'Inghilterra.

Ora come ora, però, tutti sanno che i Duchi di Sussex, per le varie dichiarazioni e rivelazioni in merito alla Royal Family, non sono molto ben visti a Londra. Carlo, però, come convengono gli esperti reali, vorrebbe recuperare il rapporto con Harry e Meghan e spera che possano essere presenti in occasione del suo 75esimo compleanno che avverrà a novembre.