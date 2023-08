Regina Elisabetta dimenticata, a un anno dalla morte nessuna cerimonia: Royal family concentrata su Carlo

La regina Elisabetta II moriva a 96 anni l’8 settembre di un anno fa, e in Gran Bretagna non si farà niente per commemorarla. Non ci saranno cerimonie pubbliche, e neppure private. Re Carlo III e la regina Camilla passeranno la giornata insieme a Balmoral, gli altri Windsor se ne staranno per i fatti loro. Il principe Harry sarà a Londra per una sua charity, ma non vedrà nessuno dei parenti. Può sembrare strano che il primo anniversario della morte di una personalità tanto amata e tanto rispettata passi nel silenzio più totale, senza discorsi e commemorazioni. Ma dal punto di vista britannico è giusto che sia così: morto un re se ne fa un altro, la monarchia prosegue senza interruzioni il suo percorso nella storia, e ricordare con nostalgia il passato sminuisce il valore del presente e del sovrano che sta sul trono. E poi, fanno sapere a Buckingham Palace, Carlo non fa altro che imitare sua madre, che aveva sempre ricordato l’anniversario della morte del padre Giorgio VI da sola nella tenuta di Sandringham, dove quel coraggioso sovrano era nato e morto.

Meglio così. Dopo un regno tanto lungo e meritevole, non si sente il bisogno di discorsi gonfi di retorica. Carlo ha ricordato la madre con parole toccanti subito dopo la sua morte e nel primo discorso di Natale: quello che c’era da dire è stato detto. Un comitato sta studiando la realizzazione di un memoriale, ma bisogna farlo bene e le cose andranno per le lunghe. Il Re ha inaugurato una statua della madre a York e un’altra, con i corgi, è stata innalzata nel Rutland. Chi vuole intitolare a Elisabetta strade, parchi, scuole o edifici pubblici dovrà chiedere un permesso, che sarà accordato con parsimonia e solo se il progetto sarà dignitoso e appropriato. È il tipico understatement inglese, che cela i sentimenti e detesta le ostentazioni, ma che rivela allo stesso tempo una realtà: Elisabetta viene dimenticata più in fretta di quanto si pensasse anche perché suo figlio sta facendo molto bene il suo nuovo lavoro. Di certo la Regina aveva caratteristiche uniche, che l’hanno resa il sovrano più amato e rispettato della storia britannica. Aveva saggezza, sottigliezza, presenza, rettitudine e compassione. Era stata un baluardo contro l’erosione della democrazia, moderando gli eccessi dei leader eletti. Distingueva nei discorsi quello che era accettabile da quello che non lo era, marcando confini che oggi tutti tendono a non considerare importanti. Si serviva di simboli e di cose non dette: una spilla, una foto sulla scrivania, il tipo di fiori nel vaso, il colore di un abito, una frase scelta con cura, avevano tutti un significato che andava interpretato. Carlo non è così raffinato nei significati nascosti, e tende a dire apertamente quello che pensa. Ma questo piace alla gente, che sta cambiando opinione su di lui e sulla regina Camilla. Non avrà il tempo di passare alla storia come un grande re, ma ne avrà abbastanza per sgomberare gli ostacoli sulla strada del figlio William. Lo sta già facendo, risolvendo problemi che la madre aveva lasciato in sospeso.

