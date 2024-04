William allo stadio con George e al pub con la suocera: il principe cerca la "normalità" mentre Kate si sta curando

Un serata padre e figlio allo stadio. Il principe William sta cercando di fare trascorrere delle vacanze il più serene possibili ai suoi figli, nonostante le condizioni di Kate Middelton. E così ieri sera, 11 aprile, lui e George hanno assistito insieme a una partita dell'Aston Villa nella loro prima uscita pubblica dopo l'annuncio del cancro di Kate. Il principe di Galles è stato visto mentre sorrideva e applaudiva sugli spalti di Villa Park a Birmingham con il figlio maggiore giovedì 11 aprile. George ha sfoggiato una sciarpa dell'Aston Villa che ha portato fortuna, vista la vittoria per 2-1 del club contro il Lille nell'andata dei quarti di finale dell'Europa Conference League.

William, 41 anni, è un sostenitore di lunga data dell'Aston Villa. Al The Sun a dicembre aveva raccontato: «Molto tempo fa, a scuola, mi sono appassionato al calcio alla grande. Tutti i miei amici erano tifosi del Chelsea o del Manchester United ma io non volevo seguire un squadra ordinaria. Volevo avere una squadra a metà classifica che potesse regalarmi momenti più emozionanti sulle montagne russe. L’Aston Villa ha sempre avuto una grande storia».

Le vacanze ad Anmer Hall

Kate si sta sottoponendo alle cure per il cancro e in questa momento la vicinanza dei suoi figli è tutto per lei.

La famiglia ha soggiornato ad Anmer Hall nel Norfolk, dove erano presenti anche i genitori della principessa, durante le vacanze scolastiche di Pasqua.

Il principe William sta facendo di tutto per far trascorrere ai figli qualche giorno di spensieratezza, nonostante la delicata situazione di mamma Kate.

Al pub con la suocera



Il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis torneranno a scuola il 17 aprile. E fino a quel momento il principe William non dovrebbe riprendere i suoi doveri pubblici. Così, in questi giorni, William si dedica alla sua famiglia. Lo corso weekend il principe è stato avvistato in un pub a Norfolk con sua suocera, Caroline Middleton. Un cliente ha raccontato: «Era molto discreto. E' semplicemente entrato e ha attraversato il pub», ha scritto Richard Eden del Daily Mail.

Kate e le cure

Kate ha annunciato la sua diagnosi choc di cancro a marzo, ammettendo che si stava sottoponendo a chemioterapia "preventiva" dopo un periodo di assenza dalla vita pubblica. Ha detto che erano stati "un paio di mesi incredibilmente difficili" per la sua famiglia, ma che "stava bene e diventava più forte ogni giorno".

All'inizio di questa settimana, Kensington Palace aveva inviato biglietti di ringraziamento a coloro che avevano inviato i loro auguri alla principessa in seguito all'annuncio. La famiglia ha mantenuto un profilo basso nelle ultime settimane, ma ha trascorso le vacanze di Pasqua con i figli.