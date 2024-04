Harry e Meghan, gelo reale: «Lei nega la visita dei nipoti, lui si sente libero. Kate e William mediano». L'eredità del Duca

Una visita lampo al padre a Londra. Le frasi dette in pubblico e le note ufficiali di sostegno. I tumori di Re Carlo, 75 anni, e della duchessa di Galles e Cambridge Kate Middleton, 42 anni, sembrano diventare l'occasione per riunire la famiglia. Almeno è quello che sostengono i biografi reali, convinti che il principe William, 41 anni, e la moglie abbiano chiesto ai duchi di Sussex Harry, 39 anni, e Meghan Markle, 42 anni, di portare con loro a Londra i figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. Una voce verosimile, ma senza alcuna conferma. Tuttavia, i tabloid britannici tirano dritto. E giornali come il Daily Mirror, smentendo le voci del passato, sostengono perfino che l'erede al trono e Middleton «stanno facendo del loro meglio per porre fine alla faida familiare con i duchi di Sussex».

Tuttavia, è anche vero, che Harry e Meghan sono stati gli ultimi tra i reali a sapere delle due diagnosi di cancro.

I rapporti della famiglia con i Sussex

Le tensioni tra i Sussex e i Galles non sono un mistero. E nonostante le smentite, è difficile negare che tra i duchi e le duchesse non corra buon sangue. Tuttavia, secondo il biografo reale Tom Quinn, citato dal Daily Mirror, William e Kate hanno cercato di deporre le armi. «La coppia – spiega Quinn – ha contattato Meghan e Harry e li ha esortati a portare i loro figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, nel Regno Unito in visita. Tuttavia, si ritiene che Meghan abbia puntato i piedi e abbia rifiutato».

Secondo il tabloid, sarebbe, quindi, Markle a non voler esaudire la richiesta dei reali, che, a quanto pare, hanno espresso il desiderio di vedere i pargoli, anche per esaudire (forse) il desiderio del nonno malato di cancro. Inoltre, sembrerebbe che la stessa Markle voglia disertare la visita alla famiglia.

I motivi del gelo

I motivi della rottura sono antichi. E pare risalgano al soggiorno nel Regno Unito di Markle, durato circa due anni, appena dopo il matrimonio. La duchessa ha raccontato di aver subito pressioni ed episodi di razzismo. E di aver pensato al suicidio. Insomma, un vero inferno, secondo il suo punto di vista. Poi le interviste, le serie, i libri e le biografie hanno fatto il resto. Si è parlato perfino di uno scontro fisico tra i due fratelli. Il clima è, quindi, teso, come confermato dal recente evento dello scorso marzo in memoria di Lady Diana. A cui Harry non ha partecipato, se non a distanza. Presente, invece, William. La delicata situazione che la famiglia sta vivendo, secondo l'esperta Tessa Dunlop, può aver accresciuto le convinzioni del principe sulla sua posizione nella famiglia: «Harry mi aspetto che si senta più libero che mai», ha detto.

L'eredità della Regina a Harry

Ad aver acuito le tensioni, forse anche una questione economica. «Il principe Harry – secondo quanto riporta OK! – ha ricevuto una cospicua eredità, mentre suo fratello, il principe William, non è stato altrettanto fortunato». È stato rivelato, infatti, che il duca di Sussex ha ottenuto una quota maggiore della tenuta della defunta bisnonna, la regina Elisabetta, la Regina Madre, dopo la sua morte nel 2002. La sua proprietà, che si ritiene valga circa 70 milioni di sterline. Nel 1994, la Regina Madre decise di mettere due terzi della sua ricchezza in un fondo fiduciario per i suoi pronipoti.