«Meghan Markle ansiosa di tornare in Inghilterra con Harry», le rivelazioni dell'insider

Meghan Markle sarebbe davvero ansiosa all'idea di ritornare in Inghilterra insieme al principe Harry che sarà a Londra a maggio in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games. È da tempo che la Duchessa di Sussex non mette piede nel territorio della Royal Family (mancava anche all'incoronazione di Re Carlo III avvenuta il 6 maggio scorso) e, questa volta con lei e il marito, potrebbero esserci anche i loro bambini: Archie e Lilibet.

Sarebbe un'occasione davvero preziosa (e da non sprecare) per cercare di riallacciare i rapporti con la Famiglia Reale che, in questo momento, sta attraversando un periodo molto difficile.

Ecco che cos'ha rivelato un insider al tabloid The Express.

Le parole della fonte su Meghan

Una fonte molto vicina a Buckingham Palace ha rilasciato alcune dichiarazioni a The Express in merito al ritorno di Meghan Markle a Londra: «La Duchessa sarebbe molto ansiosa di ritornare in Inghilterra. Le date e i dettagli che riguardano gli Invictus Games non sono ancora stati resi noti e, quindi, non si sa quando Harry e Meghan saranno nella Capitale. Se Meghan dovesse tornare a Londra, è probabile che con lei ci siano anche i bambini. Carlo e Camilla hanno ottimi rapporti con i nipotini e tutti desiderano che i piccoli siano parte integrante della Famiglia».

Infine, l'insider aggiunge: «Questo evento sarebbe un buon punto di partenza per i Sussex per ricucire i rapporti con la Royal Family e, allo stesso tempo, con il popolo britannico».

Il rapporto incrinato tra William e Harry

Stando a quanto si vocifera, Harry vorrebbe davvero ricucire il rapporto con il principe William che, però, sarebbe ancora molto infastidito da tutto ciò che è successo in passato.

Quando il Duca volò a Londra per recarsi da Re Carlo a cui era appena stato diagnosticato un tumore, William non volle vederlo. A maggio, sarà quindi possibile una riconciliazione tra i due fratelli?