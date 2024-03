Harry e Meghan, la grave gaffe sul sito web reale: ecco l'errore

La pagina web ufficiale della famiglia reale ha visto la presenza di un imbarazzante errore riguardante il principe Harry. La gaffe, a quanto pare, è stata presente in rete per diversi anni, soprattutto dopo il caos provocato dalla Megxit. I gestori del sito sono corsi al riparo lo scorso weekend, correggendo il profilo del secondogenito di Re Carlo e di Lady Diana. Ma a fare rumore è il buco, non la pezza. Nell'ultimo colpo inferto da palazzo al Duca e alla Duchessa di Sussex, la coppia ha visto rimuovere le singole sezioni dalla scheda “Membri della famiglia reale” dal sito reale ufficiale. E, in più, sostituirle con una sezione combinata che è stata spostata più in basso, accanto al Principe Andrea. Con tutta probabilità, né Harry né Meghan la prenderanno bene. Eppure c'è da dire che questa situazione è stata voluta proprio da loro. Dato che, qualche anno fa, sono stati loro ad ufficializzare l'addio alla royal family in diretta mondiale. Un addio sofferto, ma necessario. Almeno, stando ai rumors che si erano creati attorno a Prince Harry. Staremo a vedere come si evolverà la faccenda!

Foto Kikapress