Rebel Wilson e il rapporto con il peso: «Ho perso 36 chili, poi ne ho rimessi 15 per lo stress. Come e perché l'ho fatto»

C'è chi lo fa per bellezza. Chi per piacere agli altri. Chi per benessere. E chi come Rebel Wilson, 44 anni, attrice, sceneggiatrice e comica australiana, per avere dei figli. Alla fine ce l'ha fatta, ma forse non come avrebbe voluto lei. Il 7 novembre 2022, da madre surrogata, è nata sua figlia, Royce Lillian. Wilson – che ha perso fino a 36 chili per diventare mamma – in più occasioni ha parlato della sua battaglia contro la bilancia. In una nuova intervista al Sunday Times, ha rivelato anche di aver usato un farmaco per il diabete di tipo 2 per mantenere il suo peso dopo il dimagrimento.

L'anno di salute di Rebel Wilson

Al tabloid britannico, Wilson ha, infatti, rivelato nuovi interessanti dettagli sul suo “anno di salute”, iniziato nel 2020.

Tutto comincia quando il medico le dice che avrebbe avuto maggiori possibilità di successo nella fecondazione in vitro se avesse perso peso. Da lì è cominciato un lungo e duro percorso per perdere peso. «Fondamentalmente nessuno, a parte mia madre, voleva che perdessi peso», ha rivelato. «La gente pensava che avrebbe danneggiato la mia carriera». Wilson ha spiegato che le dicevano che avendo lei interpretato personaggi simpatici e in carne, tutti volevano che «continuasse così».

Come ha perso peso

All'inizio, spiega Wilson, ci sono state lunghe passeggiate e una dieta povera di zuccheri e ricca di proteine. Poi, sessioni di allenamento di due ore e mezza. Sessioni cardio folli e corse sui gradini della Sydney Opera House in Australia. «Mi sentivo così bene che ho continuato ad andare avanti», ha dichiarato Wilson. Parlare regolarmente con un medico della sua dieta – rivela – è stato un punto cruciale nel viaggio verso il dimagrimento.

Il rapporto con la bilancia oggi

«Ora non posso andare in palestra così spesso come prima. Non mi alleno tanto, quindi questo mi ha rallentato», ha confessato al Daily Mail, aggiungendo anche che soffre di «mancanza di sonno». Lo scorso gennaio, però, sui social ha ammesso di aver rimesso 15 chili a causa del troppo lavoro.

La verginità persa a 35 anni

Wilson, che in una recente intervista a People ha rivelato di aver perso la verginità all'età di 35 anni, ha detto: «Le persone possono aspettare finché non sono pronte o aspettare finché non sono un po' più mature. E penso che potrebbe essere un messaggio positivo. Ovviamente non bisogna per forza aspettare fino ai trent'anni come me, ma non si dovrebbe sentire la pressione da giovane», ha concluso.