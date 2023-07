Chiara Nasti e i capricci di Thiago: «Poteva essere solo mio figlio»

Chiara Nasti, oltre a dedicarsi al suo lavoro da influencer, è anche mamma a tempo pieno del piccolo Thiago con il quale posta moltissime storie e foto nel suo profilo Instagram. Spesso, è capitato che l'influencer venisse criticata per il suo modo di fare la mamma che, più volte, ha fatto storcere il naso ai suoi hater. Chiara, però, non ci ha mai fatto caso e anzi, anche nelle sue ultime storie, ha pubblicato alcuni video in cui il suo bambino fa i capricci.

Chiara Nasti ha pubblicato alcune storie Instagram in cui il suo bambino Thiago è nel passeggino ma, imbronciato, fa i capricci.

Quindi, l'influencer lo filma e scrive: «Il bambino che quando si annoia sbatte le gambe e quando provi a togliere cose dalle mani si da schiaffi da solo poteva essere solo mio figlio. 8 mesi di uomo», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalle risate.

Effettivamente, il piccolo è un po' irrequieto, anche se, tutto sommato, Chiara ha più volte fatto sapere alle sue fan che è un bambino molto buono e, quasi sempre, tranquillo.

Chiara Nasti è una mamma che si diverte molto insieme al suo Thiago e che, come nel caso del viaggio di nozze, non teme di allontanarsi troppo. Proprio per il fatto che abbia lasciato a casa il figlio, l'influencer è stata molto criticata sui social media.