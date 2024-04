Chiara Nasti svela la data del parto e anche la sua paura: «Ecco quando nascerà la mia stellina»

Chiara Nasti sta per diventare mamma per la seconda volta ed è incinta di una bambina davvero tanto desiderata da lei e dal marito Mattia Zaccagni. L'influencer, in questo periodo, è impegnatissima anche con il suo piccolo Thiago che sta crescendo, muove i primi passi e vuole sempre giocare. Lei, però ha sempre detto sui social, che desidera essere una mamma presente per i suoi figli e che, quindi, non le pesa affatto non essere aiutata da tate o babysitter.

Quando poi, Chiara ha un momento libero le piace molto confrontarsi con i suoi fan e, infatti, mette spesso a loro disposizione il "box delle domande" che sono sempre tantissime.

Nelle scorse ore, l'influencer ha svelato la data del parto e anche ciò che teme di più.

La data del parto di Chiara Nasti

Chiara Nasti, quando mette a disposizione dei suoi fan il "box delle domande", è sempre molto sincera nel rispondere e così lo è stata anche con chi le ha chiesto quando nascerà la sua bambina.

L'influencer ha scritto: «La mia stellina nascerà a luglio... Non vedo l'ora!». Sempre rimanendo in "tema parto", qualcuno le ha domandato: «Partorirai naturalmente o con un cesareo programmato?» e Chiara ha risposto: «Cesareo sicuramente. È passato poco tempo dal primo, ma vedremo!» poi ha svelato: «In ogni caso, la cosa di cui ho più paura è il post parto... impazzirò questa volta, me lo sento! Mentalmente è pesante, almeno per me». Inoltre, la giovane mamma ha anche parlato del suo umore e ha spiegato: «Non sto né bene, né male. Sto», aggiungendo l'emoticon divertita.

Chiara e la chirurgia estetica

Chiara Nasti ha anche risposto a chi le ha scritto: «Stavi tanto bene al naturale, non capisco perché rifarsi così le te*** che sembrano due bocce». L'influencer ha risposto: «Perché, per quanto mi riguarda, le bocce grosse sono belle... De gustibus. Non vedo l'ora di rifarle nuovamente!».