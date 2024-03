Chiara Nasti e l'usato di Thiago: «Regalo vestitini e giocattoli a una suora che aiuta i bambini bisognosi»

Chiara Nasti è tornata a Roma dopo la breve vacanza in Egitto in compagnia del piccolo Thiago e di mamma Gabriella. In un momento di tranquillità, l'influencer ha deciso di rispondere a qualche domanda dei suoi fan e qualcuno le ha chiesto se lei e il marito Mattia Zaccagni abbiano scelto il nome della loro bambina, attesa a metà luglio. La giovane mamma ha risposto: «Non abbiamo ancora deciso!». Più volte, Chiara ha spiegato che scegliere il nome della piccola si sta rivelando davvero complicato. Una risposta in particolare, però, ha colpito i follower dell'influencer.

La storia Instagram di Chiara Nasti

«Ciao Chiara, sono incinta di due gemelli.

Venderai qualche vestitino del bambino?», ha chiesto una follower. L'influencer ha risposto: «No, non vendo nulla. Ho regalato tutto a una suora che ogni tanto viene a trovarmi (vestiti, giochi ecc...) e che è in Vaticano. Queste suore hanno una comunità con bambini di ogni età e mando tutto lì, così sono sicura che tutte queste cose andranno realmente a chi ne ha più bisogno, anche perché ho dato via davvero tanto, non ho conservato proprio nulla, se non davvero le cose più importanti come ricordo».

Chiara Nasti e i commenti degli hater

Da quando Chiara Nasti è diventata mamma del suo primo bambino Thiago, non perde più troppo tempo a rispondere agli hater o a chi la critica nei commenti sotto ai suoi post. Ormai, l'influencer risponde solo a coloro che hanno da ridire sul suo modo di fare la mamma.