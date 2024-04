Chiara Nasti, mamma impegnatissima con Thiago: «La doccia almeno tre volte al giorno». Ecco cosa ha combinato

Chiara Nasti è una mamma super impegnata con il suo piccolo Thiago che è il principino di casa. Il bambino, come raccontato più volte dall'influencer, è molto vivace ma è un angioletto, come si evince dalle sue storie Instagram in cui parla della sua vita quotidiana. Chiara trascorre tutta la giornata in compagnia del figlio che sta crescendo seguendolo da sola senza l'aiuto di nessuna baby-sitter e così farà anche per la bambina in arrivo che nascerà in estate. Nelle ultime storie Instagram, l'influencer ha spiegato il motivo per cui dovrebbe fare tre docce al giorno al piccolo Thiago.

Le storie Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti e il suo bambino Thiago giocano insieme tutto il giorno, guardano i cartoni animati oppure vanno al parco a divertirsi sulle giostrine.

L'influencer è una mamma davvero molto presente e non si perde nemmeno un momento prezioso o di crescita che riguarda il figlio. Il piccolo compare spesso nelle storie social della mamma e negli ultimi video pubblicati, Thiago è sul seggiolone pronto per pranzare, nel frattempo però, si sta spalmando sulla testolina una fetta biscottata mangiucchiata e quindi Chiara scrive: «Ma stiamo scherzando?». Il bambino la guarda sorridendo e con sguardo furbo e l'influencer aggiunge: «La doccia almeno tre volte al giorno».