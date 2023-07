Ignazio Moser «sciabola» in barca e il tappo finisce in mare, pioggia di critiche sui social

Ignazio Moser sciabola in mare e finisce in un vortice di polemiche. Il compagno di Cecilia Rodriguez si trova in questi giorni in vacanza in barca con la compagna e alcuni loro amici. Lui e tutto il resto della comitiva stanno raccontando di questo viaggio sui social, condividendo specialmente i momenti più goliardici e divertenti. Proprio ieri sera Moser si è mostrato mentre stappava una bottiglia con il metodo della sciabolata.

In pratica con quella che dovrebbe essere una sciabola (ma nel suo caso un coltello), si colpisce il becco della bottiglia e si fa volare via il tappo. Un modo di stappare decisamente scenografico e anche molto di moda, peccato però che facendolo in pieno mare il tappo sia caduto in acqua e nessuno lo abbia raccolto. Tanti utenti hanno notato il gesto e non è affatto piaciuto. Ignazio è stato così travolto dalle polemiche a cui però ha deciso di rispondere.

Con una storia dedicata a: «Tutti i membri onorari della lega ambiente che si stanno preoccupando per il tappo in mare», mette un estratto di un testo dove si specifica: «Il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all'interno, verso il suo contenuto, né all'esterno, verso il mare e l'ambiente».

Peccato però che, appunto, gli venga rimproverato il fatto di aver lasciato in acqua il tappo che potrebbe essere composto, in parte, anche in plastica. Un piccolo appunto va comumque fatto a Moser, sebbene il vetro possa non essere tossico, spargere bottiglie o resti in mare, resta un gesto poco rispettoso.