Più di 50 balene morte spiaggiate in branco, inutili i soccorsi dei volontari: «Una tragedia terribile»

Oltre 50 balene pilota sono morte vicino alla riva, nell'area di Perth in Australia. Gli animali, che viaggiavano in branco, si sono spiaggiati a circa 100 metri dalla costa a Cheynes Beach. Quando sono state avvistate al largo, ma erano dirette verso la riva è scattato l'allarme dell'autorità della fauna selvatica che hanno iniziato un'azione di emergenza nel tentativo di salvarle.

51 whales dead after mass stranding on Cheynes Beach in Western Australia



