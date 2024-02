Capaccio Paestum, lite tra stranieri: 35enne ferito nel centro di accoglienza

Un 35enne egiziano è stato accoltellato, ieri sera, nel centro di prima accoglienza ‘El Pueblo’ di Capaccio Paestum, al culmine di una lite. I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, diretti dal luogotenente Giuseppe D’Agostino, hanno identificato e denunciato a piede libero, per lesioni aggravate, due aggressori: un 27enne della Nuova Guinea e un 19enne della Costa D’Avorio.

Secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite per futili motivi, il 35enne egiziano è stato ferito con un coltello a serramanico. L’extracomunitario è stato subito soccorso e trasferito in ospedale Battipaglia.

La ferita non è grave e l’uomo non è in pericolo di vita. I militari dell’Arma operanti, coordinati dalla Compagnia di Agropoli guidata dal capitano Giuseppe Colella, sono intervenuti immediatamente, denunciando i due aggressori.

La struttura, sita in località Santa Venere e chiusa nel novembre del 2021, è stata riaperta, nei mesi scorsi, per far fronte all’emergenza sbarchi al porto di Salerno.