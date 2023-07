Via la posidonia dalla spiaggia di Agropoli, l'arenile di via Kennedy ritrova la sua bellezza

I bagnanti sono tornati ad affollare la spiaggia antistante via Kennedy, ad Agropoli. Non succedeva da oltre dieci anni, da quando è iniziata ad accumularsi la posidonia, che spiaggiava di anno in anno. Da piccole quantità sono diventate delle vere e proprie colline composte di pianta marina, e da qualche anno quell’ingombro ha portato ad impedire la fruizione di quel piccolo angolo di paradiso della città. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, non appena insediata, ha preso in mano la situazione e dopo aver portato avanti un iter non poco farraginoso e complesso, ha avviato le procedure per la completa pulizia dell’arenile. Le operazioni di vagliatura, ovvero di divisione tra posidonia e sabbia, sono iniziate ad aprile scorso. Una volta ultimate, nelle scorse settimane la sola posidonia ottenuta da questo processo di separazione, è stata caricata su un pontone per essere reimmessa in mare. La sabbia invece è stata riutilizzata per il ripascimento.

Soddisfatto il sindaco Roberto Mutalipassi: «Con decisione e tenacia siamo riusciti a raggiungere il traguardo prefissato, liberando completamente la spiaggia dell’area del lido Azzurro dalla posidonia. Un fatto storico per la città. Una richiesta ricorrente da parte dei cittadini ed operatori, che abbiamo esaudito. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Contiamo di completare l’opera anche per i cumuli presenti sulla spiaggia della marina. A partire da settembre ci metteremo al lavoro. Un grazie alla guardia costiera, al funzionario Giuseppe Capozzolo, all’assessore al mare Giuseppe Di Filippo e a tutti coloro che hanno collaborato affinché questo risultato potesse arrivare».

«Un’opera attesa, è stato un duro lavoro per il quale mi preme ringraziare tutte le imprese che hanno operato per portare a compimento questo progetto non poco complesso. Doveroso il ringraziamento alle Istituzioni competenti, con le quali c’è stato un confronto costante e quotidiano per costruire una soluzione per il problema annoso rappresentato dalla posidonia. Già la scorsa estate ci siamo adoperati, liberando la spiaggia della marina dalla posidonia spiaggiata tramite reimmissione a mare, sfruttando quanto previsto dalla Legge Salvamare. Quest’anno poi, dopo un lavoro importante, abbiamo portato a compimento qualcosa di davvero straordinario. Rivedere la spiaggia antistante via Kennedy di nuovo libera e fruibile è per me, per noi, motivo di grande orgoglio. Segno che l’impegno paga sempre. Ancora più bello è vedere i bambini tornare a giocare su quel tratto di spiaggia che prima era off limits. Davvero una grande emozione» è il commento dell’assessore al mare, porto, demanio e patrimonio, Giuseppe Di Filippo.