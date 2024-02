Capaccio Paestum, ubriaco telefona al 118 dicendo di aver ucciso la moglie: denunciato per procurato allarme

Un individuo ubriaco ha chiamato il 118 all’ora di pranzo affermando di aver ucciso sua moglie a coltellate.

I carabinieri, insieme all’ambulanza della Croce Rossa, sono intervenuti tempestivamente in via Magna Grecia, in località Santa Venere, a Capaccio Paestum, trovando l'uomo in preda ai fumi all'alcol, mentre fortunatamente la donna era al lavoro.

Il 51enne, disoccupato, è stato denunciato per procurato allarme, essendo già stato coinvolto in precedenti minacce di femminicidio.

Accertamenti sono in corso per eventuali maltrattamenti in famiglia.