Santa Maria di Castellabate, fiamme davanti al supermercato: danneggiata anche un'auto

Incendio, ieri sera, nel piazzale antistante il supermercato “Despar”, all’ingresso nord del Corso Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate.

Gli scatoloni, sistemati all’esterno della struttura commerciale, hanno improvvisamente preso fuoco, per cause ancora in corso di accertamento. Le fiamme hanno danneggiato lievemente anche un’autovettura parcheggiata in prossimità del supermercato.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli per domare le fiamme.

l’intervento dei caschi rossi ha consentito di evitare che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente e danneggiare la struttura. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, agli ordini della maresciallo Marco Cesa, e della Compagnia di Agropoli, coordinata dal capitano Giuseppe Colella. Saranno acquisite le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della struttura per ricostruire quanto accaduto.