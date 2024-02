Salerno, disturba i residenti e non ha le autorizzazioni: sanzionato l'arrotino

Gli agenti della polizia municipale di Salerno, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, hanno beccato una persona che in compagnia di un collega esercitava l’attività di arrotino senza le prescrizioni stabilite dalla legge. I due giravano per la city destando allarme e disturbo tra i residenti in orario pomeridiano.

I due viaggiavano a bordo di un’utilitaria, ambedue residenti in provincia di Catania e pubblicizzavano l’attività ambulante di arrotino per mezzo di megafono applicato sull’autovettura. Per le violazioni commesse il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Mentre per i due catanesi in trasferta a Salerno per pubblicizzare il loro arrotino è scattata l’intimazione con ordine di allontanamento dal capoluogo.