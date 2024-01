Nocera Superiore, fiocanno le multe per le deiezioni canine

Duecento euro di multa al proprietario di un cane per aver imbrattato con le deiezioni canine un murale che l’amministrazione comunale di Nocera Superiore aveva fatto realizzare ad un artista. L’uomo è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza.

È stato sanzionato anche per non aver raccolto i “bisogni” del cane. A segnalare l’accaduto una denuncia pervenuta al comandante della polizia municipale Paolo Prudente.

"Persiste una risicata minoranza non educata che continua a non attenersi all’ordinanza – ha dichiarato il sindaco Cuofano – anche se, come abbiamo sottolineato più volte, raccogliere le deiezioni in strada è un gesto di buon senso civico prim’ancora che un obbligo disciplinato dalla norma.

Lasciare le strade sporche è una mancanza di rispetto verso la comunità e verso le tante famiglie che ogni giorno passeggiano con i propri bambini".

La polizia municipale è anche sulle tracce di un autista di un Tir che con il suo mezzo ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione in località Pareti. Dalla targa del mezzo pesante, ripresa dalle telecamere, il comandante Prudente ha avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile cui contestare le violazioni amministrative previste e procedere attraverso l’ufficio legale comunale.