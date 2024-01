Salerno, grande festa a Le Fornelle per il murale in vetro riciclato e la panchina wireless

Si è avviato a conclusione “Messaggi in bottiglia”, il programma di attività che la Fondazione Alfonso Gatto e l’associazione Impronte poetiche APS, hanno svolto nel rione Fornelle nell’ambito del progetto “Il decoro premia” presentato da Salerno Pulita e Comune di Salerno e cofinanziato dall’Anci (Associazione nazionale Comuni d’Italia) e CoReVe (Consorzio nazionale per il recupero del vetro).

Alle Fornelle è stato scoperto il nuovo murale realizzato dall’artista Greenpino, utilizzando vetri di bottiglie. Il murale si compone anche dell’eco verso di Caterina Falciglia, vincitrice del concorso “Verde Poesia”.

È stata poi installata nell’antico rione del Centro storico - diventato attrazione turistica per i suoi “Muri d’autore”- una panchina smart (caricamento wireless e Usb, luce di cortesia). A seguire, nell’adiacente scuola media Lanzalone, è stata visitata l’esposizione dei lavori eseguiti dagli alunni che hanno partecipato ai laboratori di calligrafia e di riuso creativo delle bottiglie di vetro.

All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Vincenzo Napoli, l’assessore alle Politiche ambientali Massimiliano Natella, l’assessore alla Pubblica istruzione Gaetana Falcone, la responsabile della struttura territoriale di CoReVe Ing. Sabrina Nanni, la dirigente scolastica Teresa Sorrentino, l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, Filippo Trotta (Fondazione Gatto), Maria Concetta Dragonetto (Impronte Poetiche APS) e l’artista Greenpino.

«È con grande orgoglio che oggi vediamo la realizzazione del progetto “Messaggi in bottiglia” che rappresenta il primo finanziamento dei bandi Anci Coreve volto a sostenere iniziative sociali che hanno come scopo di educare e sensibilizzare attraverso l’arte e la poesia l’intera comunità dai più giovani ai più anziani». Commenta Gianni Scotti Presidente di CoReVe. «Questo progetto rientra in quello più ampio di Salerno Pulita che ha beneficiato dei Bandi Anci Coreve che nell’ultimo biennio hanno messo a disposizione dei comuni oltre 20 milioni di euro con l’obiettivo di migliorare la raccolta del vetro in termini sia quantitativi che qualitativi con interventi strutturali e duraturi.

Questo intervento è un esempio lampante di come si possa migliorare sia le tonnellate raccolte grazie alle nuove attrezzature che la qualità grazie a nuovi ed efficaci strumenti di comunicazione e sensibilizzazione».”

Gli “Occhi veri” di GreenPino

Da oltre sette anni Giuseppe Roscigno, in arte GreenPino, veglia sui “Muri d’autore” del rione Fornelle, arricchendo l’antico rione di versi poetici, di figure antropomorfe, di fiori, gatti e animali fantastici. Quest’ultima sua opera, che segue di alcuni mesi la decorazione dei bidoni per la raccolta differenziata per le utenze domestiche del rione, nell’ambito del progetto “Il decoro premia -Messaggi in bottiglia”, ha per titolo “Real Eyes”.

«È un murale materico, in cui il protagonista – spiega l’artista salernitano, che per anni ha operato a Milano - è il vetro stesso. In particolare gli imballaggi in vetro, che una volta esaurita la loro funzione originale diventano rifiuti da imballaggio o, meglio, materiali post-consumo, una nuova risorsa da riutilizzare e recuperare. “Real Eyes” è composto da vetri trasparenti e compatti, colorati e accoglienti, materiali che resistono al trascorrere del tempo e che osservano il mondo con uno sguardo attento e sincero. Ci ricordano che siamo sia i protagonisti di questo tempo che i custodi del futuro delle nuove generazioni».

«La collaborazione tra Impronte Poetiche APS, la Fondazione Alfonso Gatto e l'artista GreenPino è stata possibile grazie al sostegno di partner chiave come Salerno Pulita, il Comune di Salerno, CoReVe, la Fondazione Carisal, la Cooperativa Villaggio di Esteban, e tutti gli abitanti del rione Fornelle. Il nostro impegno ha prodotto risultati visibili nel Rione Fornelle. Il Murales 'Real Eyes' che ospita l'Eco Verso vincitore di Caterina Falciglia nel contest 'Verde Poesia!' Special Edition 2023 nella sezione adulti, e la mattonella poetica di Gaetano De Risi nella sezione bambini, sono solo alcune delle meraviglie create durante l'iniziativa "Messaggi In Bottiglia per I Muri D'autore e Oltre» commenta Maria Concetta Dragonetto Impronte Poetiche APS .