A Nocera Inferiore è festa per una vincita al Lotto da 62mila euro

Festa a Nocera Inferiore grazie all'estrazione del Lotto di giovedì 11 gennaio. Nella località campana, come riporta Agipronews, vinti 62.250 grazie alla combinazione 19-40-44-70 sulla ruota di Napoli, in seguito a una giocata del valore di un solo euro. Sempre in Campania, da segnalare anche diverse altre vincite: ad Aquilonia, in provincia di Avellino, vinti 15.250 euro in seguito ai numeri 58-65-87 sulla ruota di Bari; a Mercato San Severino, vinti 12.500 euro grazie all'ambo 5-27 sulla ruota Nazionale; infine, vinti 12.450 euro a Caivano, in provincia di Napoli, con i numeri 3-18-32-88 giocati su tutte le ruote, in seguito a una giocata del valore di 2 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro, per un totale di 50,8 milioni da inizio anno.