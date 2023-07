Giulia De Lellis nella bufera, l'influencer: «Messaggi pro Israele? Mi avete sopravvalutata, non sono preparata»

Giulia De Lellis si è trovata al centro di una bufera in seguito al suo viaggio in Israele con il fidanzato Carlo Beretta. I due hanno partecipato ad un matrimonio ebraico e hanno incontrato il presidente di Israele. Proprio questo sarebbe stato il motivo di tanto odio scatenato sotto ai post dell'influencer. Giulia De Lellis sarebbe stata accusata di supportare il governo di Israele: «Giulia De Lellis sta promuovendo l'apartheid, non sa cosa sta accadendo ai palestinesi mentre lei balla e canta con il suo fidanzato? Lei è sconnessa dalla realtà», dice uno dei numerosi commenti negativi.

Giulia ha deciso di rispondere alle accuse con una storia su Instagram in cui spiega la sua posizione.

Giulia ha risposto alle accuse con una storia Istagram che dice: «Momento di chiarezza che preferisco mettere per iscritto così da evitare ogni tipo di fraintendimento.

Nel racconto del mio viaggio in Israele c'era solo il piacere della scoperta e nessuna volontà di propagandare alcun messaggio politico, anche perché sono perfettamente consapevole di non avere la preparazione per poter prendere posizione su un tema così complesso e delicato. Chi ha sostenuto il contrario mi ha sopravvalutata, o più semplicemente ha scelto di usarmi, lui sì, per fare propaganda. Vedere così tanta aggressività e odio da parte di chi dichiara di essere animato da sentimenti di pace mi sconvolge, ma, consapevole del mio ruolo, saprò essere più attenta, sia in ciò che racconto che nel modo in cui lo faccio».

In molti l'hanno criticata per la sua posizione e per essere sconnessa dalla realtà che sta vivendo in questo momento in Israele, e questa è stata la sua risposta: «Mi avete sopravvalutata».