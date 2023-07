Aurora Ramazzotti, il selfie allo specchio: «Tra un pannolino e una ninna nanna»

Aurora Ramazzotti e il suo piccolo Cesare si stanno godendo le loro vacanze estive in Sardegna, dove ci sono anche papà Goffredo Cerza, Michelle Hunziker e, qualche giorno fa, il migliore amico Tommaso Zorzi. L'influencer sta raccontando ai suoi follower, come si sta rilassando e, tra una gita in barca e un trattamento di crio terapia, Aurora si sta divertendo. In una delle ultime storie pubblicate si è scattata un selfie allo specchio in un momento di pausa dalle sue attività di mamma.

Aurora Ramazzotti si è scattata un selfie allo specchio e ha scritto: «Tra un pannolino e una ninna nanna».

L'influencer indossa un costume a stampa animalier e la sua espressione è un po' seria. Niente paura, però, perché Aurora, in Sardegna si sta davvero divertendo e a testimoniarlo sono le storie e i video che pubblica. Con lei c'è sempre il suo piccolo Cesare e, infatti, nella storia successiva pubblicata dalla figlia di Michelle Hunziker, il bambino si diverte a guardare la mamma mentre muove la mano all'interno di un sacchetto colorato utilizzato a mo di guanto.

Alcuni giorni fa, Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi, ora è toccato ad Aurora Ramazzotti e a Goffredo Cerza sottoporsi a una seduta di crioterapia, ovvero la tecnica di rilassamento muscolare in cui, all'interno di una cabina, la temperatura scende fino a -130 gradi.